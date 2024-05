Settanta grammi di marijuana, denunciato. Alcol, saltano 3 patenti

Durante gli ultimi weekend col ponte i carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno intensificato i controlli. Due persone sono state denunciate perché sorprese alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico rispettivamente di 1,4 e 1,8 g/l, mentre una è stata denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi al test dell’etilometro. Due stranieri sono invece stati denunciati poiché irregolari sul territorio nazionale. In materia di stupefacenti sei persone sono state segnalate alla Prefettura in quanto sorprese con modiche quantità di hashish e cocaina, mentre un’altra è stata denunciata per spaccio di sostanze in quanto trovata in possesso di 70 grammi di marijuana nascosta in casa.