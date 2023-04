Settant’anni dall’incendio al pozzo di metano

"Perché scavavano? Non sapevano che sottoterra c’è il diavolo?" sentenziò l’anziana, fazzoletto nero in testa annodato sotto al mento, un lungo grembiule grigio scuro abbottonato sul davanti, il volto scavato dalle rughe. Si rifece il segno della croce, criticò il parroco che, sosteneva, non si dava da fare con benedizione ed esorcismi per placare la gigantesca fiamma infernale che svettava nel cielo del Borghetto San Severo, e se ne tornò a casa, quasi sotto l’argine del fiume Senio.

A fine aprile ‘53 due mondi si fronteggiavano in quella campagna di Cotignola ai confini con il territorio faentino. La plastica rappresentazione di una credenza religiosa ancora ben radicata non solo negli anziani, molti dei quali analfabeti, e dall’altra il progresso, espresso da quella imponente fiamma, sviluppatasi alla sommità del traliccio di perforazione del pozzo di metano in via Rondinina, fra via Maremme e via Agrippina, a due passi dal Senio.

Una fiamma che si sprigionò a una cinquantina di metri da terra e si allungava imponente verso il cielo. Di notte la luce era visibile in un raggio di decine di chilometri, lungo la catena collinare, dall’Imolese al Cesenate. La fiamma si era sprigionata all’improvviso il 26 aprile di 70 anni fa: un incidente che non provocò né feriti né lutti.

In quel 1953 nel comune di Ravenna erano operativi quattro pozzi di estrazione del metano, i primi in assoluto, mentre quello in corso nella zona di Cotignola era un sondaggio di ricerca. Per i tecnici c’era una generica probabilità, anche abbastanza remota, di trovare il gas e nessuno si aspettava che sotto quella campagna, a 900 metri di profondità, ci fosse invece una così immensa riserva. Fu una scoperta importante perché qui si era ben oltre la ristretta area a nord di Ravenna, verso S.Alberto, unica allora interessata alle estrazioni. Quella fiamma ben può essere considerata il punto di partenza per la gigantesca ‘avventura’ di Mattei nel sottosuolo ravennate: di lì a breve furono avviati due pozzi a sud delle Valli di Comacchio e a Casal Borsetti, poi ad Alfonsine e infine la ricerca imboccò la via del mare Adriatico.

"Avevo 12 anni – ricorda Pietro Bertini che da tempo abita ad Alfonsine, ma che allora abitava a Cotignola – sentii un sibilo fortissimo e corsi al primo piano della casa. Pochi istanti dopo la grande fiammata". Che per una settimana costituì un vero e proprio spettacolo, tale da richiamare alla sera, sull’argine del Senio, centinaia di persone, incuriosite, affascinate. Folla che si muoveva in bicicletta, in motocicletta o in ciclomotore o anche con il biroccio.

Qualcuno, da Cotignola, si era mosso con la Topolino, la prima Fiat 500. Così un mezzadro, Mattioli, soprannominato Pripecc, decise di adibire l’aia di casa a posteggio a pagamento. Ci ricavò diecimila lire: una somma notevolissima per l’epoca.

L’incidente accade alle 8 del mattino, una domenica. Tecnici dell’Agip stavano esplorando il sottosuolo con una sonda: raggiunti i 900 metri e quando ormai si riteneva che la ricerca non potesse avere alcuno sbocco, lungo il tubo della sonda si incanalò un potentissimo getto continuo di fango che giunto alla bocca della conduttura veniva proiettato verso il cielo. E subito dopo seguì l’eruzione del metano a una pressione fortissima, duecento atmosfere. A una cinquantina di metri dal suolo il gas prese fuoco e il calore sprigionato dalla fiamma, qualcosa come duemila gradi, provocò il cedimento di parti della torre d’acciaio sovrastante la perforazione. Solo il caso evitò il coinvolgimento degli operai.

Dettagliate furono le cronache che ne fece Tino Dalla Valle, il capo della redazione di Ravenna de il Resto del Carlino. Cronache che a fronte dell’evento imprevisto evitarono tratteggi drammatici, anzi trasmisero il senso di una euforica allegria, sia del personale dell’Agip sia della gente che affollava gli argini del fiume: "Eravamo seduti sulla ricchezza e non lo sapevamo". La grande fiamma fu spenta alle 10.10 del mattino del 2 maggio, dopo sei giorni e dopo aver bruciato – spiegò il presidente dell’Eni Enrico Mattei in un convegno alla Camera di Commercio a Ravenna – nove milioni di metri cubi di gas "pari a 23mila quintali di carbone"

Carlo Raggi