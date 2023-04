Settant’anni fa moriva Compagnoni, sindaco della Liberazione

Settant’anni fa, il 5 aprile 1953, domenica di Pasqua, in un appartamento in affitto di via Cavour a Ravenna moriva all’età di sessantasette anni Riccardo Compagnoni, il “sindaco della Liberazione”. Dopo il 4 dicembre 1944, infatti, il CLN provinciale aveva dato vita a una Giunta comunale composta da sole otto persone a capo della quale fu designato Compagnoni. Quella giunta comprendeva un vice sindaco (Pci) e sei assessori in rappresentanza di Dc, Pri, Partito d’azione, Psiup, Pci e Anarchici. Le autorità alleate, però, giudicarono quella giunta “eccessivamente politica” e tramite il prefetto ne disposero l’allargamento con la aggiunta di dieci tecnici designati però dai partiti. Compagnoni, dunque, come ha scritto Ermanno Pasini, fu sindaco “nel periodo più aspro e fervido della ricostruzione materiale e morale della città e del comune” esercitando le sue funzioni “intensamente e dignitosamente, profondendovi ogni sua energia, tanto da uscirne fisicamente debilitato”. Compagnoni restò in carica fino al 17 maggio del 1946 all’indomani delle elezioni amministrative della primavera del 1946 che avrebbero eletto il nuovo Consiglio Comunale. Nato il 26 giugno 1886 a San Pietro in Campiano, la frazione del comune chiamata dalla gente San Pierino, Compagnoni affiancò al suo impegno politico una intensa attività di maestro e di educatore. Nel 1905 conseguì la “patente superiore” grazie alla quale fu nominato insegnante di ruolo nel comune di Ravenna e dopo vari trasferimenti ottenne la cattedra di maestro a San Pierino dove esercitò la sua missione di insegnante e di educatore per quasi vent’anni. Responsabile della sezione romagnola dell’”Unione magistrale italiana”, il sodalizio che riuniva tutti i maestri romagnoli, fondò il periodico “La frusta magistrale”. Nel 1920 fu eletto presidente nazionale e in questa veste portò l’Unione magistrale in una posizione di aperta critica al sindacato della scuola fascista. Dopo questa esperienza partecipa al concorso per “direttore didattico sezionale” che supera brillantemente ottenendo il primo posto in graduatoria. Fervente mazziniano e uomo di grande cultura, nel 1948 curò e patrocinò il volumetto “Umanità. Libro per la prima classe elementare” e fondò “La Costituente magistrale”, un nuovo periodico con il quale riprese quel “colloquio educativo e formativo” con i maestri romagnoli che aveva dovuto interrompere negli anni del fascismo. Molto legato al suo paese natale, la scuola elementare di San Pietro in Campiano è oggi intitolata al suo nome.

Franco Gàbici