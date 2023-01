"Sette anni in un cassetto Ora le canzoni sono un cd"

di Giulia Rossi

Album d’esordio per il giovane cantautore Alex Ferro, ravennate d’adozione, classe ’99, che con ‘Vabeh’ presenta al pubblico dieci brani, scritti e arrangiati assieme all’amico Giuliano Guerrini, per l’etichetta discografica romagnola Anni Ruggenti Records di Marco Mariani. Fin da piccolo Ferro rimane affascinato dalla musica, inizia lo studio del pianoforte, per poi successivamente passare alla chitarra jazz. Oggi studia al conservatorio Maderna di Cesena.

Ferro, come nasce questo primo disco?

"In realtà il progetto è cominciato quando facevo le superiori, periodo in cui ho scritto i brani. Avevo 16 anni e ne è passato di tempo. Quando è arrivata la proposta dell’etichetta di Marco Mariani ho deciso che si poteva fare, anche se adesso ho 23 anni e quelle canzoni appartengono a un periodo passato".

Cosa raccontano le sue canzoni?

"Volevo esprimere il disagio delle ingiustizie, il momento in cui a quell’età scopri che Il mondo non va sempre come vorresti che andasse. Poi a un certo punto mi sono accorto che la cosa che mi dava più stimoli per scrivere era l’amore, ed è ancora così. Soprattutto le storie che sono rimaste nella mia testa. I cosiddetti ‘pacchi’, per fare un riferimento a una canzone del disco che si intitola proprio "Pacco".

Questi brani la rappresentano ancora?

"C’è il rimpianto di un momento della vita che per me è stato molto fertile da un punto di vista delle emozioni ed è bello tornare a quelle sensazioni. La persona che sono oggi è il frutto di quello che ero in quel periodo quindi in questo senso mi sento ancora rappresentato da quel disco, in particolare da due brani: ’Fino a far mattina’ che è la mia parte più intima, e ’Pacco’ che è la parte più estroversa, leggera. Ora sto cercando di andare verso questa spensieratezza, è la strada che vorrei prendere". Nel disco c’è anche un brano in collaborazione col rapper ravennate Moder.

"La prima volta che l’ho sentito live ricordo che un suo brano, ’Mauro e Tiziana’, mi diede un’emozione incredibile, nonostante il rap sia un genere lontano dalla mia musica. Io ho la passione per la registrazione e lui veniva a registrare da me. L’ho sempre stimato e da cosa nasce cosa".

Quali sono i suoi riferimenti musicali?

"Sono cresciuto ascoltando i Led Zeppelin e il primo Vasco. Mi piace l’ultimo Cremonini. Però cerco di prendere ispirazione con molta cautela: voglio esprimere la mia idea senza farmi contaminare dalla musica degli altri".

Progetti per il futuro?

"Concludere il conservatorio per poi dedicarmi al 100% alla scrittura. Ora sto lavorando a nuova musica e faccio il chitarrista in un gruppo che si chiama i Santini. La mia ambizione iniziale si è un po’ trasformata e la motivazione si è spostata dal successo all’arte. Voglio fare la musica più bella che posso fare per le mie capacità. E voglio che chi la ascolterà pensi questo".