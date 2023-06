Sette canzoni inedite scritte da Roversi Omaggio al poeta con Ernesto Assante e gli Zois

Sette inediti del poeta e paroliere Roberto Roversi (foto) che giacevano da decenni tra le sue carte e che ora vengono restituiti alla storia della canzone italiana. Stasera alle 19 alla Darsena del Sale di Cervia Il Trebbo in musica 2.3 di Ravenna Festival presenta ’Etilene per tutti, (Ro)Versi ritrovati con Ernesto Assante e gli Zois’, omaggio a uno dei più grandi poeti del Novecento italiano. Ernesto Assante racconta Roberto Roversi, di cui ricorre il centenario della nascita, con la complicità della band bolognese Zois (foto a destra) (Valentina Gerometta, Stefano di Chio e Ivano Zanotti). Agli Zois sono stati infatti affidati gli inediti: testi che – visto il proficuo sodalizio tra Dalla e Roversi che tra il 1973 e il 1976 ha regalato al pubblico la celebre trilogia di album ’Il giorno aveva cinque teste’, ’Anidride solforosa’ e ’Automobili’ – non si sa se il celebre cantautore bolognese abbia mai ricevuto, se abbia pensato di musicarli o siano stati scritti dopo la fine della collaborazione. L’appuntamento, a ingresso libero, sarà l’occasione per una raccolta fondi per la ricostruzione delle Saline di Cervia (a disposizione vinili degli Zois e libri). Info: 0544 249244, ravennafestival.org.