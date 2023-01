Sette infopoint Domani un incontro

Sette mattine in piazza del Popolo, per sciogliere i dubbi dei cittadini. Da martedì 17 Hera ha programmato nuovi infopoint a Faenza per fornire informazioni e kit per il cambiamento nella raccolta differenziata: il nuovo sistema è partito il 5 dicembre in centro, e dal 27 febbraio interesserà anche il Borgo e le frazioni, fino a coinvolgere circa 24mila utenze. Fino agli inizi di febbraio, personale incaricato da Hera (con tesserino di riconoscimento) consegnerà alle famiglie il kit standard per la raccolta. Chi non sarà trovato a casa potrà ricevere i kit in piazza del Popolo dalle 8 alle 12.30 del 17, 19, 21, 24, 26, 28 e 31 gennaio.

Con lo stesso scopo dal 13 febbraio al 31 marzo verrà allestito un punto fisso di distribuzione kit nel Padiglione B del polo fieristico, in via Risorgimento 3. Inoltre domani alle 20.30 nella sala Zanelli (via Risorgimento 3) si terrà l’ultima assemblea in presenza con Hera per i cittadini.