Sette iscritti, ma scuola salva: "San Pancrazio avrà la prima". La soddisfazione dei genitori

La scuola di San Pancrazio avrà la sua prima classe il prossimo settembre, nonostante il numero esiguo degli iscritti, appena sei, più uno. I remigini di settembre frequenteranno la scuola dal lunedì al venerdì, con uscita alle 16,15 come gli altri alunni della primaria, ma il loro tempo scuola sarà di 28 ore, cinque mattine e il martedì e giovedì pomeriggio. Gli altri tre pomeriggi diventano un doposcuola gratuito con educatori e volontari organizzato dal Comune.

Ieri sera la sindaca Valentina Palli, affiancata dalla dirigente dell’istituto comprensivo di Russi Maria Cristina Tuffu, ha presentato questa soluzione ai genitori interessati, subito accolta con entusiasmo, tanto che tutte le famiglie 6 di San Pancrazio e una interessata al modulo, hanno confermato le iscrizioni. "Sono molto contenta, anzi di più – afferma Raffaella Casadio, una delle mamme - temevo ci imponessero lo spostamento dei nostri figli a Russi o Godo. La sindaca è stata molto brava ha capito il problema e ha fatto un mezzo miracolo: con il doposcuola accontenta noi genitori che lavorando, qualcuno non può nemmeno contare sui nonni, ci dà un orario da tempo pieno e al tempo stesso garantisce la presenza della scuola, un centro di aggregazione fondamentale per una comunità piccola come la nostra". Tutti soddisfatti "Ci è stato garantito per i prossimi cinque anni un doposcuola con aiuto compiti, laboratori, musica, gratuito. A Roncalceci questo servizio lo pagano".

Tutta San Pancrazio era interessata all’esito di quest’incontro. In pochi giorni una petizione che sollecitava l’apertura della prima è stata sottoscritta da circa 650 persone. E molti cittadini si sono detti "pronti a manifestare".

Il timore degli abitanti di tutte le piccole frazioni è che , in epoca di tagli e scarsità di risorse, la mancata attivazione di una prima porti in qualche anno alla presidio scolastico.

"Avevamo assunto con la giunta precedente – afferma la sindaca Palli – l’impegno a scongiurare la chiusura della scuola primaria nelle due frazioni, era imperativo trovare una soluzione. Abbiamo chiesto all’Ufficio scolastico provinciale personale per l’attivazione di quattro classi a tempo pieno, tre alla primaria di Russi e una a Godo, poi sfruttando il monte di 40 ore delle insegnanti nel tempo pieno, di fatto riducendo le ore di compresenza, riusciamo a avere le 28 ore di tempo scuola per una classe a modulo a San Pancrazio. Con operatori professionali e volontari costruiremo il programma per il post scuola – precisa - con il centro Paradiso abbiamo una consolidata esperienza di doposcuola e l’associazione La Grama coi suoi volontari e il museo della Vita Contadina è proprio attaccato alla primaria". "Voglio sottolineare – conclude Palli - che questa soluzione è un’eccezione non ripetibile. E’ lo sforzo corale della comunità di Russi per salvare una scuolina. Nei prossimi anni i bambini ci sono e il primo criterio per l’iscrizione a scuola sarà lo stradario, quest’anno non l’ho imposto, perché comunque non avremmo avuto un numero sufficiente di bambini per chiedere cinque prime. Se si ripeterà il problema dovremo formare delle pluriclassi".

Claudia Liverani