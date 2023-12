Sette lezioni meteo tenute da esperti

Affronterà anche aspetti che - alla luce degli eventi di maggio e del tornado di luglio -, mai come quest’anno sono di stretta attualità. È il corso base di meteorologia organizzato dall’Università per Adulti di Lugo. A tenerlo, nella sede del Liceo scientifico di Lugo, saranno Pierluigi Randi, presidente Ampro (Associazione Meteo Professionisti) e il tecnico meteorologo certificato, Roberto Ghiselli. Saranno 7 le lezioni, di due ore ciascuna, che si terranno ogni giovedì con inizio alle 20.30, dal 1° febbraio (iscrizioni Segreteria dell’Università adulti, 0545 900197 o segreteria@unilugo.it). Spiega Ghiselli "si affronteranno svariati aspetti della meteorologia. Sarà ruibile anche dai non addetti ai lavori, anche se non mancheranno approfondimenti. Non mancherà uno spazio dedicato a come prevedere il tempo, come ‘leggere’ le carte meteo, districarsi nei siti meteorologici e difendersi dalle cosiddette ‘meteobufale’".

Luigi Scardovi