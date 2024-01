Sette lezioni per diventare fotografi

Chiamata all’appello per gli appassionati di fotografia: torna la quarta edizione del corso che prenderà avvio il prossimo 18 gennaio. Organizzato dal Gruppo Fotografico Cervese il corso base prevede 7 lezioni - di due ore ciascuna - con inizio sempre alle ore 21 presso la Casa del Volontariato di Cervia in via Villafranca 8B. Dopo l’introduzione al corso del 18 gennaio, le lezioni proseguiranno con la spiegazione dei tipi di macchina fotografica, esposizione, l’uso artistico del diaframma, seguirà una lezione pratica, un focus sul formato Raw e le sue potenzialità. Nell’ultima lezione del 29 febbraio si concluderà il corso parlando della composizione fotografica. Questi alcuni dei tanti temi trattati per entrare nel mondo della fotografia - o approfondire l’argomento per chi già la utilizza. Un momento di condivisione per chi desidera viverla come passione o trasformarla in un vero e proprio lavoro. Non sono richieste conoscenze pregresse e non ci sono limiti di età.

Per una migliore comprensione durante le lezioni è possibile portare con sé la propria macchina fotografica e un pc. Il corso è aperto sia agli appassionati che già possiedono una macchina fotografica sia a coloro che desiderano avvicinarsi a questa forma di arte. Alcuni dei contenuti delle lezioni, infatti, sono rappresentati da conoscenze base utili anche per scattare foto migliori attraverso il proprio smartphone. Il corso è condotto dal docente e fotografo Matteo Cannizzaro. Negli anni il gruppo coi suoi corsi ha avvicinato alle basi della fotografia tanti appassionati; per iscriversi c’è ancora tempo ed è possibile farlo inviando una mail all’indirizzo gruppofotograficocervese@gmail.com o chiamando il numero 338-8734472.

i.b.