Sette nuovi volontari per il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Casola Valsenio

Presso il comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna è iniziato il corso di formazione per sette nuovi vigili del fuoco volontari. Il corso, che si articola in 120 ore tra teoria e prove pratiche, formerà il nuovo personale che entrerà in servizio presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Casola Valsenio, attivo da quasi 20 anni.

Dei sette partecipanti, sei sono residenti a Casola e uno a Riolo Terme, garantendo così un rapido intervento in caso di necessità.

Alla serata di presentazione del corso erano presenti il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna Antonio Petitto, il Capo Distaccamento volontari Lorenzo Lasi, il direttore del corso DCS Luigi Terdoslavi e il responsabile operativo del corso CS Claudio Randi.