Sette secoli dalla nascita di Dante Alighieri

Il 14 marzo 1964 si aprì in S. Francesco il ciclo di manifestazioni organizzate dai Frati minori conventuali per il 700° anniversario della nascita di Dante, con l’intervento dell’insigne latinista cardinale Antonio Bacci (che nella foto saluta Benigno Zaccagnini), della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università. La conferenza fu sul tema ‘Filosofia e poesia nel poema dantesco’. Per l’occasione, papa Paolo VI inviò un messaggio per tributare un "doveroso e riverente omaggio alla gloriosa memoria dell’autore" del "poema dell’umanità, della civiltà, della teologia…".

A cura di Carlo Raggi