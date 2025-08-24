Settembre, cosa ci aspetta. Cantieri Pnrr, il lavoro che torna e i dubbi sul PalaSport

Per i ravennati un rientro dalle ferie in una città costellata di cantieri per grandi opere e di strade che lentamente cercano una normalità dopo anni di buche pericolose per l’incolumità di chi viaggia e indecorose per i tanti turisti che vengono in visita e nelle realtà della costa dove si trovano asfalti rialzati anche di 30 centimetri; situazioni che mettono a rischio auto e bici, a causa di alberature non adatte alle strade.

Per non dire dei lavori sulla tangenziale che obbligano a lunghe file da e verso Cervia. Sempre sul fronte dei trasporti, a parte il ritorno all’orario ordinario dal 15 settembre per Start Romagna, anche quest’anno si conferma la possibilità di "Salta su!", l’abbonamento gratuito, sostenuto dalla Regione, per viaggiare in Emilia-Romagna nel percorso casa-scuola su bus e treni regionali, riservato agli studenti di elementari e medie esteso a chi frequenta le superiori a patto che vi sia un Isee minore o uguale a 30mila euro (domande on line a https://salta-su.it entro il 18 dicembre e valide fino al 31 agosto 2026). Gli studenti ravennati abbonati sono oltre15mila e il loro numero, insieme a quello dei passeggeri, sta ritornando ai livelli pre Covid.

E se, passando alle grandi opere, avanzano i lavori per le nuove realizzazioni urbanistiche in via di Roma nell’ex area Amga, incluso un nuovo centro commerciale con supermercato targato Despar, ancora nessuna certezza per il nuovo palasport bloccato da travi sommitali che non hanno retto alle prove di carico e fanno slittare ancora, per ora sine die, i lavori di costruzione già in ritardo di 5 anni.

A correre, invece, sono invece i cantieri del Pnrr, un vero e proprio Piano Marshall per la città e il Comune di Ravenna. I lavori targati Pnrr per il Comune di Ravenna valgono 71,16 milioni (a cui si aggiungono 11,6 milioni di finanziamenti comunali sul fronte del recupero dei plessi scolastici) e interessano dalle scuole alle strade, dalle piste ciclabili al parco marittimo passando per gli edifici storici. Come precisa l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani "si tratta di una mole di interventi che difficilmente potremo rivedere e ci consentono di realizzare infrastrutture fondamentali per i prossimi decenni".

Il problema, semmai, sono i tempi da rispettare che sono molto stringenti e impongono la fine dei lavori entro il 31 marzo 2026 e ci sono alcuni interventi che probabilmente non termineranno certamente entro quella data e sui quali si attende una proroga da parte del Governo. Pare, invece, stia rispettando i tempi il cantiere per la realizzazione della nuova piscina, che pur tante polemiche ha scatenato in città tra le associazioni sportive natatorie cittadine per l’assegnazione della gestione a Coopernuoto di Reggio Emilia.

Situazione tranquilla sul fronte del lavoro dove da parte di Manuela Troncossi, segretaria provinciale della Cgil di Ravenna, non si segnalano situazioni di particolare disagio. "Non abbiamo avuto alcuna segnalazione di interruzione del lavoro post ferie – spiega – e anche se la ripresa sarà la prossima settimana siamo abbastanza tranquilli". Resta in campo la situazione dell’Enichem e della ristrutturazione a livello nazionale. "Sappiamo che prima o poi toccherà anche a Ravenna e l’assunzione di alcune figure dirigenziali in somministrazione non ci fa stare tranquilli ma stiamo seguendo la partita".

Nessun investitore, invece, per l’ex Farmografica di Cervia e di oltre 100 addetti, fa sapere Saverio Monno, segretario Slc Cgil di Ravenna, ancora una ventina non hanno trovato lavoro e la Cig durerà fino al 31 dicembre.

Giorgio Costa