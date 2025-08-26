Settembre, un mese tra storia, arte e mistero alla Rocca

Il mese di settembre porta alla Rocca di Riolo un calendario di eventi che unisce suggestione storica, creatività e intrattenimento. Un’occasione preziosa per vivere il castello non solo come luogo di memoria, ma come spazio dinamico dove emozione e scoperta si intrecciano. Le serate del 4 e 11 settembre alle 21 saranno dedicate a ‘A Lume di Candela’, visite guidate speciali che permettono di esplorare la fortezza immersa in un’atmosfera sospesa nel tempo. Le mura e le torri si illumineranno del bagliore soffuso delle candele, mentre la voce di Caterina Sforza accompagnerà i presenti in un viaggio tra le vicende che hanno segnato la storia della Rocca, dalla costruzione della prima torre fino agli interventi della famiglia Riario Sforza. Domenica 7 settembre alle 18 s’inaugura la mostra ‘Le Trame del Tempo’, a cura di Giorgia Maltoni, fondatrice di Geometrie Creative. Attraverso la tecnica della String Art, l’artista intreccia fili, geometrie e simboli in opere capaci di evocare ricordi, intuizioni ed emozioni profonde. La mostra è visitabile fino al 24 ottobre.

Il viaggio nelle arti antiche proseguirà domenica 14 settembre alle 15 con ‘AmaParco: un viaggio nel tempo – La Tessitura’. La Rocca si trasformerà poi in un enigma rinascimentale sabato 20 settembre dalle 19 con ‘Rocca Escape: Enigma da Vinci’: un gioco escape ispirato al genio di Leonardo che metterà alla prova logica, intuito e spirito di squadra. Infine, domenica 28 settembre dalle 10, sarà il momento dei più giovani con ‘Junior Rocca Escape: Mistero a Hogwarts’. Un’avventura dedicata a bambini e famiglie che porterà tra le mura della Rocca la magia della celebre scuola di stregoneria. I biglietti sono acquistabili su https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/rocca-di-riolo/. Info. 335 1209933.