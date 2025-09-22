Setter inglese lasciato senza acqua e cibo, viveva tra gli escrementi: una denuncia

Faenza (Ravenna), 22 settembre 2025 – Versava in un grave stato di abbandono, senza acqua e cibo, costretto a vivere in un piccolo recinto tra i propri escrementi non rimossi da tempo. Stiamo parlando del Setter inglese che la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha soccorso e affidato alle cure di un canile convenzionato.

Per l’uomo che lo aveva in gestione è scattata una denuncia per il reato di ‘abbandono di animale’. Il triste ed increscioso episodio è avvenuto nei pressi di Faenza, in seguito ad una segnalazione pervenuta al Comando di via Baliatico. Sul posto, una zona nelle prime campagne della città manfreda, è stata inviata una pattuglia per accertare la reale situazione. Qui gli agenti hanno costatato che il racconto non era per nulla fantasioso: il cane, visibilmente spaventato, si trovava in uno spazio angusto, il cui fondo era interamente ricoperto da deiezioni accumulate da settimane, con le ciotole a sua disposizione che risultavano completamente vuote e asciutte, segno di una prolungata negligenza nella distribuzione di acqua e cibo.

A quel punto gli agenti hanno provveduto a sequestrare l'animale, affidandolo alle cure dei volontari del canile convenzionato, dove ha ricevuto le prime, necessarie attenzioni veterinarie. L’uomo che aveva in gestione l’animale è stato, come detto, denunciato per il reato di abbandono di animale, disciplinato dall’Art. 727 che contempla una pesante sanzione, fino all’arresto.

La Polizia Locale coglie l’occasione per sottolineare ancora una volta l'importanza della vigilanza e della collaborazione dei cittadini. La sensibilità di chi ha segnalato una situazione di criticità ha permesso di intervenire e di salvare una vita. Si ribadisce che l'abbandono e l'incuria verso gli animali sono atti di crudeltà intollerabili che la comunità non può e non deve accettare. Pertanto, prosegue la Polizia Locale, continueremo a operare con la massima determinazione per tutelare i diritti degli animali e perseguire i responsabili di tali reati. Si invita chiunque sia a conoscenza di situazioni simili a segnalarle ai numeri di emergenza o direttamente al Comando, poiché un piccolo gesto di responsabilità può fare la differenza tra la vita e la morte per un animale indifeso.