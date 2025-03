Settimana Coppi e Bartali. Brisighella protagonista

La quarta tappa della competizione ciclistica internazionale ’Settimana Internazionale Coppi e Bartali’ ha portato il grande ciclismo nel territorio brisighellese. L’assessora al Turismo Karen Chiarini, ha espresso grande orgoglio per questa opportunità: aIl passaggio di questa corsa da Brisighella rappresenta molto più di un semplice episodio sportivo; è il simbolo della nostra capacità di resistere, rialzarci dopo le difficoltà e guardare avanti con fiducia. Proprio come i giovani atleti che, attraverso lo sport, imparano a superare le sfide e a lavorare in squadra". La quarta tappa ha visto la vittoria di Ben Tulett (Team Visma - Lease a Bike), che ha conquistato sia la tappa che la maglia di leader. Al secondo posto, con un ritardo di pochi secondi, si è classificato Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG), seguito da Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team). Migliore degli italiani è stato Simone Velasco (XDS Astana Team), che ha ottenuto un onorevole quarto posto. Il titolo di miglior giovane è stato assegnato a Magnus Sheffield, mentre Marc Cabedo ha conquistato la classifica del Gran Premio della Montagna. L’amministrazione comunale desidera ringraziare gli organizzatori, i volontari, le forze dell’ordine e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.