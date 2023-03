Settimana del glaucoma, sabato screening gratuito agli over 50

Questa è la settimana mondiale del glaucoma, una malattia del nervo ottico che rappresenta la prima causa di cecità irreversibile nel mondo. Ottanta milioni di persone sono affette da glaucoma e tuttavia solo il 50% dei soggetti colpiti ne è consapevole. Questo perché negli stadi iniziali la malattia può essere del tutto asintomatica. L’Unità operativa di Oculistica dell’ospedale di Faenza, diretta dal dottor Giacomo Costa, organizza a questo proposito una giornata dedicata all’informazione e allo screening. Sabato dalle 9 alle 13 lo staff medico e infermieristico sarà presenti all’ingresso dell’ospedale e negli ambulatori di Oculistica per distribuire materiale informativo e offrire visite di screening per il glaucoma a soggetti sopra i 50 anni o che abbiano una familiarità di primo grado (genitori, fratelli, sorelle o figli) affetti da glaucoma e che non siano già a conoscenza della diagnosi. Lo screening verrà effettuato a coloro che si prenoteranno telefonando allo 0546.601972 dalle 11 alle 13.