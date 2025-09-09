Settimana Europea della Mobilità. Convegni, dibattiti, eventi e visite

Dal 16 al 22 settembre torna la Settimana Europea della Mobilità, la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Commissione europea per incentivare la mobilità urbana sostenibile. L’iniziativa mira a promuovere un cambiamento dei comportamenti quotidiani in favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di soluzioni di trasporto pulite e intelligenti. Il Comune di Faenza aderisce anche quest’anno all’iniziativa con un ricco calendario di appuntamenti.

Dal 15 al 17 settembre l’Unione della Romagna Faentina ospiterà l’ultimo meeting internazionale del progetto europeo Econnecting, finanziato dal programma Urbact e dedicato ai temi della mobilità urbano-rurale e dei territori da 30 minuti, di cui l’Unione è capofila. L’incontro riunirà otto partner europei che visiteranno i comuni dell’Unione e si concluderà mercoledì 17 settembre al Mic con un convegno pubblico in lingua inglese. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Giovedì 18 settembre, dalle 7.30 alle 10.30, si terrà il ’Giretto d’Italia’, la più grande competizione nazionale di mobilità urbana sostenibile promossa da Legambiente. Sabato 20 settembre sarà dedicato al percorso partecipativo del Biciplan di Faenza. A partire dalle ore 12, verranno presentati i risultati del lavoro sviluppato nel corso del processo partecipativo, mentre nel pomeriggio, dalle ore 15, si terrà un test collettivo di trasformazione di via Fratelli Rosselli. L’area sarà ridisegnata insieme ai partecipanti per sperimentare una nuova configurazione della sezione stradale e valutarne l’efficacia.

Venerdì 26 settembre, dalle 8.30 alle 12.30, si svolgerà la settima edizione di “In piazza con le scuole”, che quest’anno coinvolgerà gli studenti delle scuole medie Carchidio Strocchi. Il programma si concluderà sabato 27 settembre con ’Colline imolesi’, la pedalata non competitiva di 60 km organizzata dall’associazione Fiab Faenza. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito www.andiamoinbici.it.