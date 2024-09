Settimana per l’allattamento. Flash mob e incontri per genitori

Torna la Settimana mondiale per l’allattamento materno e sono molte le iniziative organizzate già da domani dall’Ausl Romagna per promuovere e sostenere l’allattamento al seno, la crescita e la genitorialità. A partire dalla 12esima edizione del flash mob ‘Allattiamo insieme, indossa una maglietta bianca e partecipa anche tu’ che vedrà riunirsi tante mamme, papà e i loro bimbi ma anche professionisti delle pediatrie di comunità, consultori e dei punti nascita. A Ravenna è in programma il 4 ottobre dopo la passeggiata ‘Famiglie in cammino’ alle 16 al parco Bosco Baronio. Sempre a Ravenna il 2 ottobre dalle 10 alle 12 al Centro per le Famiglie di via Gradisca 19 c’è l’incontro ‘Quattro chiacchiere con l’Ostetrica’, confronto su periodo del post nascita, cambiamenti della coppia e nuova dimensione familiare; il 3 ottobre alle 17 alla biblioteca Casa Vignuzzi in via S. Mama 175 ‘Proposte di Letture in Famiglia’.

A Russi si inizia domani alle 10 al nido ‘Babini’ di via Roma 1 con ‘Tra le braccia guardo il mondo da quadrato farsi tondo’, laboratorio per bambini da 0 a 3 anni e mamme in dolce attesa; l’8 ottobre alle 16.45, sempre al nido ‘Babini’, ‘Latte in parole: giochi di voci per nutrire la relazione tra neonato, mamma e papà’, laboratorio per bambini da 0 a 18 mesi e mamme in dolce attesa. E ancora appuntamenti a Faenza a cominciare dal 30 settembre alle 17 al Centro famiglie di via San Giovanni Bosco 1 con ‘Ruota delle mamme’, per condividere fatiche emozioni e buone pratiche legate all’essere madre; Lugo a partire da ‘La passeggiata delle mamme’ l’1 ottobre alle 10 con partenza dal Centro per le Famiglie di viale Europa 128 e Cervia con, tra gli appuntamenti, quello del 5 ottobre alle 10 nella biblioteca di via Circonvallazione Sacchetti 111 con ‘Uniti nell’allattamento: come i papà possono fare la differenza’. Info. www.auslromagna.it.