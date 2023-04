Settimana Santa al via, il calendario

Con la Domenica delle Palme iniziano i riti della settimana Santa. Oggi in Cattedrale le Messe saranno alle 9, alle 11 e alle 18,30. Alle 10,45 benedizione dell’ulivo, processione e Messa presieduta dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia monsignor Lorenzo Ghizzoni, con partenza da piazza Duomo.

Mercoledì santo, 5 aprile: alle 18,30 in Cattedrale la Messa crismale presieduta dall’arcivescovo e concelebrata da tutti i presbiteri. Durante la Messa vengono benedetti i Sacri Olii e rinnovate le promesse sacerdotali. Giovedì santo, 6 aprile: alle 8 Ufficio delle letture e lodi. Alle 18 l’arcivescovo Lorenzo presiede la Messa in Coena Domini nella chiesa di San Francesco, che fa parte dell’unità pastorale del Duomo.

Venerdì santo, 7 aprile: alle 8 Ufficio delle letture e lodi. Alle 15.30 l’arcivescovo presiederà la Liturgia della Passione e della morte di Gesù (Passio) nella Concattedrale di Cervia. La Passio, per la parrocchia del Duomo sarà celebrata alle 18 nella chiesa di Sant’Agata da don Arienzo Colombo. Alla sera, è in programma la Via Crucis cittadina, con partenza alle 20,30 dalla chiesa di Santa Maria Maggiore e conclusione a Sant’Apollinare Nuovo. Le meditazioni saranno ispirate al libro di don Tonino Bello “Maria, donna dei nostri giorni”, con uno sguardo alla Passione con gli occhi di Maria e delle donne. Il percorso prevede tappe in via Galla Placidia, via San Vitale, via Salara, via Ponte Marino, via Ferruzzi, piazza del Popolo, piazza Garibaldi, via Mariani e via di Roma.

Sabato santo, 8 aprile: alle 8 Ufficio delle letture e lodi. Alle 21 la Veglia pasquale presieduta dall’arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni

Domenica 9 aprile, Pasqua di Risurrezione del Signore. L’arcivescovo presiederà la Messa di Pasqua alle 10 nella casa circondariale di via Port’Aurea e alle 18 nella Concattedrale di Cervia. Le Messe in Duomo a Ravenna saranno, come ogni domenica, alle 9, alle 11 e alle 18,30.

Da lunedì 3 a mercoledì 5 aprile, in Duomo (Cappella di San Giuseppe) dalle 9 alle 12 sarà esposto il Santissimo per l’Adorazione eucaristica. I sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni, ogni mattina dalle 9,30 alle 12 e sabato anche dalle 16,30 alle 19.