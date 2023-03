Settimana Voltanese: cultura e sport da domenica

Prende il via doemnica prossima la Settimana Voltanese, manifestazione all’insegna di cultura, spettacolo e sport, organizzata dalla locale Consulta di decentramento in collaborazione il Comune di Lugo. "Una data importante – spiega la presidente della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella –, visto che 37 anni fa, ad opera del maestro Francesco Silvagni, nasceva la tradizione sia della Settimana voltanese che dell’Almanacco. Mi piace ricordarlo, nel 100° anniversario della sua nascita, per ringraziarlo di tutto ciò che ha fatto per la nostra Comunità. Si parte domenica con l’inaugurazione, alle 10 a ‘Villa Ortolani’, della mostra di pittura ‘Arte al femminile a Voltana’, a cura di Maria Alpi, Dianora Marangoni e Renata Tabanelli. Alle 10.45 presentazione dell’Almanacco 2022 ed alle 15 partenza di una pedalata dalla chiesa di Voltana per quella di San Giuseppe a Chiesanuova, con rosario, processione fino al vicino cimitero. Lunedì 20, alle 19.30, al ‘Circolino della Valle’ di Chiesanuova, messa presieduta dal vescovo di Imola, Giovanni Mosciatti, il quale alle 20 sarà alla ‘Casa del Bambino’ a Voltana per un momento conviviale.

La ‘Settimana Voltanese’ prosegue martedì con la ‘Giornata dell’Ambiente’, pulizia dei parchi a cura della locale Consulta dei Ragazzi. Alle 20.30 alla biblioteca ‘Baioni’ la presentazione del libro ‘Strade al femminile’ in compagnia dell’autrice Bruna Bertini. Altri appuntamenti, poi

domenica 26 il ‘Carnevale dei ragazzi’ e spettacolo di burattini di Gianluca Palma. Venerdì 31 a ‘Villa Ortolani’ , il cantautore Michele Fenati presenterà il suo nuovo album ‘Dall’altra parte del mare’.

