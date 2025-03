Settimana Voltanese extra-large tra maschere, libri e buon cibo

Settimana Voltanese "extra large" quella che partirà domani con l’allestimento del luna park, che rimarrà fino al 30 marzo.

Il primo evento in cartellone è lo spettacolo di teatro ragazzi ‘Quattro volte Andersen’ di Drammatico vegetale, domenica alle 16 al teatro Casa del Bambino. Mercoledì 19 sarà celebrato San Giuseppe a Chiesanuova con una pedalata con partenza alle 9.30 dalla chiesa di Voltana. Il 20 gli anziani della comunità alloggio ‘Silvagni’ proporranno alle 17 i loro ’Ricordi della Liberazione’, mentre alle 20.30 a Villa Ortolani Viviana Bravi presenterà la sua ricerca sulle ‘Donne in Consiglio comunale a Lugo dal 1946 al 1990’.

Il 21 alla sala comunale polivalente serata di danze irlandesi con gli Afterglow e una degustazione di salumi e formaggi prima del concerto. Il 22 sono in programma laboratori artistici, yoga e letture nei parchi dei Voltana, mentre il 23 nel parco e nelle scuderie di Villa Ortolani sarà organizzato il Carnevale dei ragazzi, dalle 14 con lo spettacolo canoro dei vincitori romagnoli dello Zecchino d’oro e di The Voice Kids, preceduto alle 12 dal laboratorio ‘Maschere in musica’.

Il 25 marzo alla Ca’ Vecchia è in programma una conferenza di Angelo Nataloni su ‘Bacco, tabacco e venere’, curiosità e i vizi che contribuirono ad allietare l’animo dei combattenti della Grande Guerra. Sempre alla Ca’ Vecchia, il 29 partirà la Festa di Primavera con lo stand gastronomico e la musica dei Cantastorie di Romagna. La festa proseguirà il 30 con il pranzo al ristorantino della Ca’ Vecchia e già alle 10.30 l’inaugurazione della mostra ‘Presenze giovanili in una collezione romagnola’ curata da Aldo Savini a Villa Ortolani, dove alle 10.35 sarà presentato l’Almanacco 2024 di Voltana.

Il 4 aprile, ancora alla Ca’ vecchia, Daniele Pompignoli presenterà il suo libro ‘Fermate Bedin’, mentre l’8 alle 17.30 Filippo Bini presenterà ‘Al prezzo della morte’. L’80° della Liberazione di Voltana sarà celebrato il 12 aprile alle 10.15 nella piazzetta Staffette partigiane e il 15 alle 20.30 alla ca’ Vecchia dove sarà raccontata la storia de ‘I ragazzi che liberarono Voltana’ da Giuseppe Masetti dell’Istituto storico della Resistenza. Dall’11 al 13 aprile Voltana sarà poi in festa con la Motosalsicciata.