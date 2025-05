"Sfalci in ritardo, inaccettabili le scuse di Gallonetto"

"Il ritardo negli sfalci ordinari delle aree di competenza comunale sta raggiungendo livelli assurdi e inaccettabili, ma mai quanto le scuse dell’assessore competente". Così Alberto Ancarani, candidato in consiglio comunale per Forza Italia, ’legge’ l’articolo del Carlino di ieri dove l’assessore Igor Gallonetto ha spiegato i ritardi degli sfalci. "Sostenere che ci siano 19 squadre impegnate per un appalto dato ad Azimut, società mista pubblico-privata, la cui parte pubblica è del Comune di Ravenna, attraverso Ravenna Holding, ma parlandone come se fosse una società “esterna”, è un insulto ai cittadini per i seguenti, ovvi, motivi: Se 19 squadre sono poche, se ne usino di più; se gli sfalci minimi previsti dall’appalto sono pochi, venga modificato il capitolato di appalto anche con un’appendice successiva; se sono aumentate le aree verdi che non vengono più curate da comitati cittadini e polisportive varie significa che le risorse economiche che erano previste come contropartita a questi soggetti rimangono nel bilancio comunale e consentono di essere utilizzate per rinforzare l’appalto. A meno che le risorse non continuino ad essere lasciate a questi soggetti che non tagliano più il prato magari solo perché le elezioni sono imminenti". Per Ancarani "ci sarebbe una sola cosa d fare: scusarsi con gli elettori e non ripresentare la propria candidatura per incapacità amministrativa conclamate".