Sfalcio e pulizia del verde, lavori per 260mila euro

Il servizio di sfalcio e pulizia delle aree verdi comunali non è ancora stato assegnato ma lo sarà a breve. La manutenzione ordinaria del verde pubblico sarà affidata, in base al contenuto della delibera di giunta dedicata, a una cooperativa sociale di tipo B. La scelta quindi dovrebbe oscillare fra la cooperativa Il Mulino e la cooperativa San Vitale attraverso assegnazione diretta. L’importo complessivo degli interventi messi a bilancio raggiunge quasi 260.000 euro divisi in lotti corrispondenti alle varie zone della città. Per la circoscrizione di Lugo Sud, alla quale si aggiunge la manutenzione del verde per scuole, aree cortilizie e Parco del Loto è prevista una spesa di 33.473,42 euro più Iva. Per le aree verdi comunali di riequilibrio ecologico, la cifra destinata allo sfalcio e alla pulizia risulta pari a 15.000 euro più Iva. Molto più importante è la quota legata agli interventi previsti nelle tre circoscrizioni di Lugo Est, Lugo Ovest e Lugo Centro per le quali la spesa lievita a 77.183,54 euro più Iva. Chiude l’elenco delle circoscrizioni lo sfalcio e la pulizia del verde a Lugo Nord che associa al costo anche la spesa per gli interventi richiesti durante le commemorazioni per un totale di 41.457,40 euro più Iva. Alle frazioni invece sono destinati 44.590,18 euro ai quali deve, come sempre, essere aggiunta anche l’Iva. Il servizio richiesto a chi si aggiudicherà i lavori sono il taglio delle erbe basse e alte con eventuali trasporto dello sfalcio all’isola ecologica, il taglio regolare del manto erboso, in modo che l’altezza minima sia mantenuta a un livello superiore ai 5 centimetri, la pulizia delle aree verdi da oggetti e rifiuti, compreso lo svuotamento dei cestini portarifiuti in occasione di ogni taglio, la raccolta delle foglie in autunno e durante il periodo delle vacanze natalizie, la potature delle piante tapezzanti, la scerbatura e lo sfalcio delle erbe infestanti nelle aree pavimentate.

Agli interventi di manutenzione ordinaria sono da aggiungere i costi per le potature degli alberi e quelli destinati a finanziare i progetti extra. Fanno parte di questa categoria la riqualificazione dell’area ex Tamburello per la quale sono ancora da definire tempistiche e importi ed il progetto per la realizzazione di un parco inclusivo all’interno dell’area verde del Tondo. In quest’ultimo caso, il progetto del costo di 50.000 euro circa finanziato dalle risorse rese disponibili per le attività ludico-sportive all’Ambito Territoriale Sociale di Lugo dalla Regione Emilia Romagna attraverso il Fondo nazionale per l’inclusione delle persone con disabilità, permetterà di realizzare un’area facilmente accessibile a tutti, attrezzato al gioco e a misura di tutti i bambini.

Monia Savioli