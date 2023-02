Sfascia auto e fugge Multato ventitreenne

Giovedì notte in corso Garibaldi a Faenza, è andato a sbattere con la propria auto contro due vetture in sosta, danneggiandole per migliaia di euro. I proprietari delle vetture, la mattina successiva, trovando i mezzi distrutti, si sono rivolti al Comando della Polizia locale dell’Unione della Romagna faentina per denunciare l’accaduto. Passando al setaccio le immagini delle telecamere della città e i varchi targa, gli agenti sono riusciti a risalire al mezzo incriminato, una Ford Fiesta intestata a un 23enne di Massa Lombarda. Il giovane, convocato al Comando di via Baliatico, ha ammesso l’episodio. Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa (il Codice della strada prevede una multa fino a 500 euro e meno 10 punti sulla patente).