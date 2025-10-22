Sferisterio ‘Macrelli’, la rinascita. Ok al restyling da mezzo milione

Dopo l’annuncio a fine agosto, nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale di Faenza ha approvato il progetto di fattibilità degli interventi di restauro e risanamento dello Sferisterio comunale intitolato a Oreste Macrelli in zona porta Montanara. La struttura, costruita nella seconda metà del ‘700 e nota soprattutto per l’utilizzo nella disciplina del ‘pallone a bracciale’, e più recentemente impianto sportivo che ospita varie discipline sportive outdoor, fu pesantemente colpita dall’alluvione del 2023. Durante l’evento del 16 e 17 maggio di quell’anno infatti, l’area si è trasformata in un’enorme vasca colma d’acqua, causando ingenti danni agli impianti e ai locali dell’associazione che ne cura la gestione.

Il primo lotto di interventi, finanziato con 500mila euro di avanzo di amministrazione, prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche in quanto i locali e il campo da gioco si trovano al piano interrato rispetto al piano stradale. Al piano strada è prevista l’installazione di nuova piattaforma elevatrice per raggiungere i locali al piano sottostante, la realizzazione di struttura vetrata di collegamento, a protezione dell’area di ingresso, la sostituzione della caldaia nel vano tecnico esistente e l’installazione di una nuova pompa di calore esterna per il raffrescamento estivo. Al piano interrato, invece, saranno realizzati nuovi servizi igienici accessibili a persone con disabilità e relative condotte fognarie, sarà adeguata la cucina alle prescrizioni del regolamento di Igiene comunale, saranno ripristinati gli intonaci ammalorati, poi si procederà con il rifacimento della pavimentazione, in larga parte distaccata dal sottofondo, quindi i lavori prevedono il rifacimento integrale dell’impianto di riscaldamento e ventilazione meccanica, il rifacimento dell’impianto elettrico e la sostituzione di tutti gli infissi interni ed esterni.

La durata stimata dei lavori, dopo l’espletamento delle procedure e l’affidamento alla ditta che si aggiudicherà la gara di appalto, sarà di circa 8 mesi e l’inizio dei lavori è previsto entro l’inizio del prossimo anno solare. Come anticipato da Palazzo Manfredi alla prima fase di lavori ne seguirà una seconda, con risorse stanziate dalla Struttura Commissariale per la ricostruzione post-alluvione che interesseranno l’area esterna e gli spogliatoi. "L’obiettivo – aveva detto il vicesindaco del comune di Faenza con delega ai lavori pubblici, Andrea Fabbri – è dotare l’impianto sportivo di nuovi servizi e funzioni, capaci di offrire ai ragazzi e a tutta la comunità occasioni rinnovate di aggregazione, trasformando una ferita subìta in un’opportunità di sviluppo e coesione".

d.v.