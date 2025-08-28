Sferra un pugno a un prete e a un agente: denunciato

Faenza (Ravenna), 28 agosto 2025 – Ha aggredito ben cinque persone tra cui un sacerdote e tre agenti: tutte costrette a ricorrere alle cure mediche. Il responsabile è un giovane di 28 anni di Faenza denunciato dalla Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il concitato episodio si è verificato l’altra sera, martedì, a Faenza nei pressi dell’ingresso della chiesa di piazza San Francesco. Intorno alle 21.40 l'uomo, in stato di alterazione, si è avvicinato a un gruppo di persone che conversavano e ha aggredito senza motivo un prete, centrandolo in pieno volto con un pugno e facendolo cadere su un fedele che gli era a fianco. Entrambi hanno riportato lesioni, con prognosi di cinque giorni ciascuno.

Un agente della Polizia Locale, libero dal servizio e presente sul posto, ha allontanato l'aggressore e mentre lo seguiva ha allertato telefonicamente la centrale operativa di via Baliatico. Una pattuglia della Polizia Locale ha raggiunto il 28enne, che nel frattempo si era portato a piedi fino a viale IV Novembre. Al momento del controllo, l'aggressore ha colpito con un pugno al volto anche l’agente, facendolo cadere a terra.

L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere di servizio. Con l'arrivo dei Carabinieri e del collega fuori servizio, l'uomo ha tentato nuovamente di opporsi, ma è stato bloccato e con l’aiuto del personale del 118 è stato sedato e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Faenza. Nella colluttazione, altri due agenti e il collega fuori servizio hanno riportato lesioni, tutti con una prognosi di cinque giorni.