Sfida alle urne tra Galli e Tampieri Domani e lunedì si vota alla primaria

Tutto pronto a Bagnara di Romagna per le elezioni amministrative che porteranno alla nomina del nuovo sindaco in sostituzione dell’uscente Riccardo Francone che ha scelto di non ripresentarsi anche se avrebbe potuto aggiungere un altro mandato ai due già svolti come previsto per le località al di sotto dei 5.000 abitanti. La scelta per i cittadini del borgo è fra due candidati: Mattia Galli per la lista civica Vivi Bagnara, alla quale appartiene il sindaco uscente, e Magda Tampieri, in rappresentanza della lista civica UniAMO Bagnara.

Ad affiancare Galli, come candidati alla carica di consigliere comunale sono Hasan Allani, artigiano, Concetta Baratta, impiegata in una azienda privata, Antonio Baroncini, perito agrario, Cristiano Ercolani, importexport manager, Martina Galliani, studentessa, Maria Chiara Marfisi, veterinaria, Maria Chiara Margotti, specialista di comunicazione, Daniela Pini, cantante lirica, Luciano Rivalta, bancario in pensione e Alessandro Zaccherini, bancario. Affiancano invece Tampieri, sempre come candidati al consiglio comunale, Khadija Azzar, assistente per le famiglie, Massimo Bellotti, dirigente commerciale estero, Nicola Ciarlariello impiegato tecnico nel settore ceramiche, Michele Dal Bosco, imprenditore agricolo, Domenico De Simone, studente-lavoratore, Fabio Manara, impiegato tecnico, Sara Pirazzoli, impiegata in una cooperativa vitivinicola, Stefania Pirazzoli, coordinatrice tecnica di laboratorio Ausl di Bologna, Silvano Spada, disegnatore progettista, Vera Vignoli, impiegata nel settore del commercio. I punti salienti del programma elettorale di Vivi Bagnara sono essenzialmente tre e riguardano giovani, lavori pubblici e turismo senza dimenticare i servizi alla persona, la tutela dell’ambiente, la sicurezza e lo sviluppo delle attività produttive. Per UniAMO Bagnara, l’attenzione si sposta lungo tre direttrici, vale a dire impegno civile, sociale e ambientale supportate da altrettanti punti legati al progetto politico espressi da collegialità, unione, spirito di servizio e partecipazione. L’appuntamento per l’elettorato di Bagnara di Romagna è per domani dalle 7 alle 23, e per lunedì dalle 7 alle 15. Le elezioni si svolgeranno nei locali della scuola elementare di viale Matteotti 14. Per qualsiasi informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune di Bagnara di Romagna situato in piazza Marconi 2, tel. 0545.905516, fax 0545.76636, e-mail: [email protected]

Monia Savioli