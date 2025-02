Sfida fra i migliori baristi . Al comando Magdalena

È uno dei locali frequentati da sempre dai ravennati nel centro storico E più centro storico di così è difficile: Caffè Il Nazionale nella centralissima piazza del Popolo è un punto di riferimento per cittadini e turisti che, dopo un buon caffè o un corroborante cappuccino, partono alla volta dei monumenti bizantini. Ben serviti da Francesca De Milito che si occupa di soddisfare le ampie richieste di una clientela ravennate, italiana ma anche internazionale, come è inevitabile in una posizione così centrale: "Sono 6 anni che svolgo questo lavoro – spiega la stessa De Milito – ma da tre sono al Nazionale, un posto che amo e che mi fa sentire a casa. Io sarei un’assistente alla poltrona ma mi sono innamorata di questo lavoro: donare un sorriso è una delle cose che fa sentire meglio. Il cliente lo sente e torna sempre: chi viene da noi lo fa anche per svagarsi e deve sentirsi bene, dobbiamo farlo sentire bene. Mi piace trattare gli avventori come vorrei essere trattata io: credo che sia questo il segreto per fare questo lavoro al meglio".

Per quanto riguarda il concorso, è sempre al comando della classifica provvisoria Magdalena Lipiec – terza nell’edizione 2024 della gara tra baristi – del Caffè Mazzini di Ravenna, la più votata, al momento attuale, tra i baristi ravennati. Partecipare al concorso, comunque, è davvero facile e immediato. Ogni giorno, sul Resto del Carlino, e per i prossimi mesi verranno pubblicati i tagliandini con i coupon da completare in ogni parte: tutto questo accadrà sino a domenica 11 maggio. Tutti i bar della provincia di Ravenna sono in lizza per la vittoria e tutti i baristi possono concorrere per il titolo. Per partecipare occorre compilare il coupon, ritagliarlo e spedirlo in via Salara, 40 a Ravenna, oppure portarlo a mano nella buchetta della nostra redazione, sempre al medesimo numero di via Salara.

Naturalmente non sono valide le fotocopie: è possibile recapitare i tagliandini entro le 12 di lunedì 12 maggio. A quell’ora si chiuderanno i conteggi, e vincerà il barista che avrà ottenuto più coupon con il suo nome. È prevista la premiazione dei primi tre classificati. Un’iniziativa, quella del miglior barista ravennate resa possibile anche e soprattutto grazie al supporto di due sponsor: Confcommercio Ravenna, che sosterrà le spese per le targhe dei tre vincitori, e la torrefazione ravennate Granonero, che offrirà cene e caffè. Il Resto del Carlino mette invece in palio tre smartwatch.

u.b.