Sfida tra organo e chitarra

Organo o chitarra? Scelta difficile. Per farla, o almeno provarci, l’appuntamento giusto è quello di questa sera alle 21 a Faenza, alla Chiesa di Santa Maria dell’Angelo (via Santa Maria dell’Angelo), con ’Organ versus Guitar’. Due i protagonisti dell’appuntamento dell’Emilia Romagna Festival: Marcos Krieger, che si esibirà all’organo e Donato D’Antonio (chitarra). Il concerto si inserisce all’interno del nuovo percorso di ERF dedicato agli organi dal territorio, che dà risalto a questo strumento antico e sofisticato, attraverso diversi esemplari presenti in Emilia Romagna. Quello a Faenza è uno tra i più preziosi e antichi strumenti, costruito da Carlo Traeri nel 1677 con aggiunte di Luigi Cavalletti nel 1837. ’Organ versus Guitar’, a dispetto del nome non rappresenta una sfida, ma la costruzione di un linguaggio che faccia da ponte per due strumenti così diversi. Marcos Krieger all’organo e Donato D’Antonio alla chitarra si esibiranno in un concerto il cui primo tassello arriva dal XVII secolo, con la Sonata in re minore di Bernardo Pasquini.

Si prosegue con Johann Krieger, compositore tedesco barocco, la cui musica per tastiera è caratterizzata da una forte struttura formale e una grande attenzione alla melodia. La Toccata in re, seguita dalla Fuga e dalla Fantasia, mette in risalto le qualità tecniche dello strumento, e al contempo la maestria dell’organista Marcos Krieger nel contrappunto e nella variazione tematica. Con Carlos Seixas, compositore portoghese barocco, ci si addentra in una sonata per organo che riflette l’influenza della musica italiana e tedesca, ma con un carattere distintamente iberico. Ingresso 5 euro; 1 fino a 10 anni.