Sfilata e premiazione dei carri Poi la lotteria di Carnevale

Dopo il successo della sfilata di Carnevale di domenica scorsa in città (nella foto), oggi l’ultimo appuntamento con la sfilata, premiazione dei carri ed estrazione dei premi della lotteria a Marina di Ravenna. Il via alle 14.30. Sono nove le parrocchie impegnate nella realizzazione dei sette carri che animeranno la località di mare. Ciascuno ha interpretato a modo suo il tema libero previsto: “Tessere di stelle” è il titolo del carro di Santa Maria in Porto, “Il regno Unito” quello di San Rocco, “La banda Bassotti e Paperopoli per San Biagio (campioni in carica) e San Vittore, “Il Lunapark” è il tema scelto dal Redentore e San Paolo, “Ripartiamo in allegria” sarà Porto Fuori e infine “L’allegra cucina” Per Santa Teresa e Walt Disney per Marina di Ravenna.

Al Carnevale è legata una Lotteria di beneficenza che ha come primo premio una Skoda Fabia e come obiettivo supportare la Caritas e Santa Teresa per i servizi di Mensa dei poveri e DocceGuardaroba che gestiscono in sinergia all’interno dell’Opera. I biglietti sono in vendita in alcune parrocchie, in 30 esercizi commerciali che hanno fatto da sponsor. Tra i premi, oltre all’auto, buoni spesa, cene al ritorante e un viaggio. L’estrazione è in programma oggi, al termine della sfilata, nella zona Pescherie. Tra le novità del Carnevale di quest’anno c’è il primo Concorso fotografico dedicato a Giorgio Re, storico volontario e “papà” del Carnevale, morto nel giugno 2020 per malattia.