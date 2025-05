Sfilza di incontri per Nicola Grandi. Si comincia a Mezzano e Savarna

Ultima settimana verso il voto per l’elezione del nuovo sindaco di Ravenna e rush finale dei candidati con i tanti impegni che caratterizzano le fatiche conclusive prima del responso delle urne. Anche il candidato del centrodestra, Nicola Grandi – sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica Viva Ravenna – conclude la sua campagna elettorale con una settimana intensa di incontri ed eventi. Un ultimo miglio che non lesina energie e che propone incontri in ogni zona del secondo comune più grande d’Italia per estensione territoriale.

Oggi Grandi sarà impegnato in un’intervista su Rai3 nonchè col Camper Tour – ogni sosta sarà un’occasione di confronto e ascolto con residenti, associazioni e comitati – a Mezzano e Savarna (al mattino) poi a Casalborsetti e Lido Adriano (nel pomeriggio) prima dell’Aperisindaco a San Pietro In Vincoli (ore 18,30): è la formula per incontrare la cittadinanza in un clima informale ma concreto scelta da Grandi e dal suo gruppo di lavoro. La conclusione della giornata (ore 21) sarà all’Hotel Cube con l’incontro col consigliere regionale Elena Ugolini, per rafforzare il dialogo tra Comune e Regione. Domani riparte il Camper Tour con la mattina a Classe e Ponte Nuovo poi dopo pranzo a Villanova di Ravenna. Gli ultimi due incontri previsti sono l’Aperisindaco a Roncalceci (18,30) e alle 20,30 a Marina di Ravenna con Coop Balneari per gestione della costa e direttiva Bolkestein. In quest’ultima settimana Grandi incontrerà Confagricoltura, Coldiretti e, appunto, Coop Balneari, completando il dialogo con le principali realtà produttive. Tra i temi chiave: sostenibilità agricola, tutela del territorio, sviluppo delle imprese locali, fiscalità equa e rapporto tra amministrazione comunale e categorie economiche.

Giovedì mattina il Camper Tour toccherà le località di Sant’Alberto e Piangipane mentre alle 15 sarà il momento dell’intervista a TeleRomagna, il secondo dei due appuntamenti con i media dell’ultima settimana prima delle elezioni: sui punti salienti del programma della coalizione. Conclusione della giornata di giovedì sarà enogastronomica ma anche di confronto con la cena di chiusura della campagna elettorale di Forza Italia, uno dei partiti della coalizione. Infine venerdì, l’ultimo passaggio del Camper Tour a San Pietro in Vincoli (al mattino) poi a Savarna e Punta Marina, nel pomeriggio. Infine, alle ore 19, al Fellini Scalino Cinque, l’aperitivo e la grande festa di chiusura della campagna elettorale della coalizione che fa capo a Nicola Grandi.

u.b.