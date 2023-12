Sfollati, si sposano lo stesso. Isabella e Giorgio, sì in un hotel

C’è un momento in cui il tempo diventa sospeso, ed uno in cui la vita riprende fatalmente a seguire il suo corso. L’alluvione ha solo rimandato le nozze di Isabella Salvini e Giorgio Cattaneo: i due faentini si sono detti sì a ottobre dopo aver rimandato il matrimonio a causa dell’inondazione che aveva devastato la loro abitazione così come moltissime altre nel perimetro urbano della città. La loro unione era inizialmente fissata per la primavera, ma fu poi rinviata dall’alluvione abbattutasi sulla Romagna.

La cerimonia ha avuto luogo proprio all’hotel Cavallino, alle porte di Faenza, dove entrambi hanno trovato posto all’indomani del cataclisma, insieme agli altri alluvionati con cui nel frattempo hanno talvolta stretto un profondo legame. Il matrimonio, officiato in Comune dal sindaco Massimo Isola, è proseguito con i festeggiamenti all’hotel: arrivare lì ha voluto dire, per gli sposi e i loro amici, attraversare idealmente corso Saffi e corso Europa, ancora affacciati sul panorama dei quartieri semidistrutti dall’alluvione: la parte orientale del centro storico, l’area di via Lapi, il Borgo, e non lontano il Borgotto e l’abitato di via Lesi. Una porzione di città dove il tempo è appunto ancora in parte sospeso, e dove prima o poi la vita ricomincerà a battere. Insieme agli sposi c’erano gli amici di vecchia data e a qualcuno che lo è diventato proprio dopo le settimane o i mesi trascorse assieme.

La Romagna invasa dalle acque di una ventina di fiumi, con alcuni quartieri di Faenza diventati semplicemente irriconoscibili, è certamente diversa dall’immagine che Giorgio Cattaneo, milanese, aveva di questa porzione d’Italia nel periodo della sua giovinezza, prima di trasferirsi qui cinque anni fa, appunto dopo l’incontro con Isabella. Eppure neppure per un momento l’ha mai sfiorato la voglia di tornare indietro.