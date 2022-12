Sfonda la porta della ex a calci, 32enne arrestato

I ripetuti interventi delle forze dell’ordine e il divieto di avvicinamento alla ex convivente non sono stati sufficienti dal farlo desistere dal mettere nuovamente in atto condotte persecutorie nei confronti della donna. Inoltre, alla vista dei militari, ha nuovamente dato in escandescenze. Così un 32enne marocchino ha pensato di riproporre lo stesso copione, che l’aveva già visto protagonista di fronte alle forze di polizia, e si è presentato giovedì notte a casa della donna sfondandole a calci la porta dell’abitazione, in centro a Faenza. A intervenire prontamente stavolta sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Faenza, ai quali comunque l’uomo ha opposto veemente resistenza.

Il 32enne marocchino era già noto ai militari per aver tenuto gli stessi comportamenti anche in precedenza, visto che era già stato arrestato la notte del 12 agosto dalla Polizia di Stato dopo essersi introdotto in casa della ex convivente e averle sottratto il cellulare per impedirle di chiamare le forze dell’ordine. In quell’occasione, sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti, l’aveva minacciata di morte, così come la volta precedente, il 2 agosto scorso e ancora prima il 28 maggio quando l’aveva minacciata puntandole un coltello da cucina. Il 6 agosto e il 10 agosto, inoltre, l’aveva seguita inveendo contro di lei e minacciandola anche in stazione a Castel Bolognese e su un treno per Rimini. Già gravato da un ordine di espulsione, il 32enne era stato inoltre chiamato a rispondere di stalking, lesioni aggravate, violazione di domicilio, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Nei suoi confronti era inoltre stata disposta in precedenza la misura della custodia cautelare per il rischio di reiterazione del reato. All’alba di venerdì mattina infine si è reso protagonista dell’ennesimo episodio per il quale i carabinieri lo hanno arrestato e, vista la pericolosità, lo hanno condotto in carcere a Ravenna in attesa del processo per direttissima. Intanto è scattato il codice rosso.