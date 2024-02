Sfondano il vetro dell’auto e le rubano la borsa: "Se qualcuno ha visto, mi contatti"

Si era allontanata dalla propria auto, un’Audi di colore scuro, per andare a prendere la sua bimba da scuola. Ed aveva lasciato la sua borsa all’interno della vettura. Quando però ha fatto ritorno al proprio mezzo ad aspettarla c’era un’amara sorpresa: il finestrino del passeggero in frantumi e la borsa sparita. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio ad Alfonsine, in via Spazzoli "tra le 16.05 e le 16.15", come ha scritto la donna nel gruppo Facebook ‘Sei di Alfonsine se...’. Una manciata di minuti, dunque, nel corso dei quali qualche malintenzionato non si è curato della luce del giorno e non si è fatto scrupoli del rischio di essere colto in flagrante per compiere il furto. "Mentre prendevo la bimba da scuola – si legge –, qualcuno mi ha spaccato il vetro della macchina e mi ha rubato la borsa. È una borsa in tela color blu scuro marca Bric’s con tutti i documenti e gli occhiali da vista. Se qualcuno ha visto qualcosa o l’ha trovata mi contatti".