S.Francesco, frati a rischio "Chiusure di conventi nel 2025 e nel 2029"

Come già successo ai Padri Cappuccini e ai Frati Minori di San Pier Damiano, anche i Frati Minori Conventuali della basilica di San Francesco rischiano di doversene andare da Ravenna. A lanciare l’allarme è padre Ivo Laurentini (76 anni), che vive in comunità con altre tre confratelli: padre Luciano Fanin (80 anni), padre Cesare Berardi (81 anni) e padre Vittorio Tordi (92 anni). "A causa della crisi di vocazione – spiega –, da tempo si parla di un piano di riordino dei conventi per la provincia del Nord Italia di cui facciamo parte. Entro fine settembre, il consiglio proporrà un primo elenco di 4 chiusure, che sarà poi il Capitolo, cioè l’assemblea elettiva e legislativa francescana che si riunisce ogni quattro anni, ad approvare nel 2025. Fino ad allora quindi non siamo a rischio chiusura. Ma anche se non fossimo inseriti in quella prima lista, potremmo esserlo nella seconda su cui il Capitolo si esprimerà nel 2029".

I dati parlano chiaro: i frati erano 300 nel Nord Italia nel 2013, solo 240 dieci anni dopo, nel 2023. In questo momento ci sono 5 nuovi frati in cammino vocazionale, un numero troppo esiguo a fronte di una quindicina di ‘colleghi’ morti.

I Frati Minori Conventuali sono arrivati a Ravenna nel 1261, quando probabilmente erano una ventina, a giudicare dall’ampiezza degli spazi disponibili nel monastero. Nel 1810, ci pensò Napoleone ad allontanarli con la soppressione degli ordini religiosi, voluta per convertire monasteri in caserme o scuderie per l’esercito. "A loro si deve l’aver custodito gelosamente il segreto delle ossa di Dante – ricorda padre Laurentini –. La cassetta che le conteneva è stata nascosta sotto la soglia della porta vicina alla tomba del Sommo Poeta. Lì sono state trovate nel 1865 durante alcuni lavori di restauro della tomba". C’è voluto oltre un secolo per vederli rientrare in città, appena 5, nel 1949. Un numero che non è mai più aumentato. Trovandosi a gestire la basilica che ha ospitato i funerali di Dante, nel cuore della ‘Zona del silenzio’ come è stata battezzata di recente, i Frati Minori Conventuali da sempre propongono una molteplicità di attività culturali tra conferenze, convegni, mostre, letture e concorsi, che ruotano attorno al Centro Dantesco, dove hanno sede un museo e una biblioteca. Cosa potrebbe accadere se i frati fossero costretti a traslocare altrove? "Il modo per salvaguardare le attività si troverà – afferma padre Laurentini –. Sul destino della basilica deciderà la Diocesi che ne è proprietaria. Potrebbe restare ancora aperta al culto con le messe oppure essere inserita nel circuito turistico, come già capitato alle basiliche di San Giovanni Evangelista e di Sant’Agata di recente, un modo per ovviare alla ormai cronica carenza di parroci". Cambiamenti in vista sono attesi anche negli ordini religiosi femminili, per esempio alle monache carmelitane di clausura. Sono possibili anche aggregazioni come già capitato alle suore dell’Istituto Tavelli.

Roberta Bezzi