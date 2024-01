S.Francesco, parole e note

I Frati Minori Conventuali di San Francesco, in collaborazione con la Cappella Musicale della Basilica di San Francesco e l’Ensemble Mosaici Sonori, presentano, alle 18.30 nella Basilica di San Francesco a Ravenna, il primo appuntamento di un progetto dedicato a San Francesco (ingresso a offerta libera) che accompagnerà il pubblico fino al 2026, in cui ricorrono gli ottocento anni dalla morte.

I testi sono a cura di Elisabetta Rivalta e alternano alle parole del santo di Assisi e di Santa Chiara riflessioni tratte dal ’Piccolo breviario francescano’ e scritti originali. Le parole saranno accompagnate dalle note della della Cappella Musicale di San Francesco diretta da Giuliano Amadei, con brani di Tomaso Albinoni, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel e Johann Pachelbel. Le voci narranti sono quelle di Roberto Ancherani, Elisa Bianchini, Enrica Gemignani, Carmen Nardi, Franca Ridolfi e Elisabetta Rivalta.

"Abbiamo pensato ad un percorso di avvicinamento all’ottavo centenario della morte di San Francesco – spiega il direttore artistico Luigi Lidonnici – che potesse esplorare i diversi aspetti della sua figura e del suo pensiero. Un percorso che non vuole essere solo religioso ma che anzi si rivolge a tutti, raccontando di volta in volta sfaccettature diverse, dal pensiero filosofico a quello spirituale, dall’amore per l’ambiente e gli animali alla fede profonda nella pace e nella fratellanza. Tutti temi che oggi sono estremamente attuali".