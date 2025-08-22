Sfregia barista col coltello. Poi lancia un bidone contro vetrina e auto

È stato sfregiato al volto da un giovane in evidente stato di ubriachezza. Un episodio che ha scosso la zona Gulli, accaduto mercoledì sera, intorno alle 23, davanti al New Bar Bomber di via Nicolodi. La vittima, un uomo di nazionalità cinese, stava svolgendo il suo lavoro nel bar quando è stato improvvisamente aggredito da un giovane straniero irregolare, il quale ha poi dichiarato di essere passato nel locale solo per chiedere una sigaretta.

Originario della Guinea, il 26enne davanti al giudice ha raccontato di aver avuto un diverbio con il titolare. Con sé aveva un coltello da cucina con lama di 21 centimetri, che ha utilizzato per ferire l’uomo al volto. Le lesioni, fortunatamente non gravi, hanno comunque reso necessario l’intervento immediato dei carabinieri. Giunti sul posto, i militari della Sezione Radiomobile hanno trovato l’aggressore in evidente stato di alterazione alcolica. All’arrivo delle due pattuglie dell’Arma, la situazione è ulteriormente degenerata: il 26enne, rifiutando il tentativo di identificazione, ha da subito opposto resistenza, colpendo con calci e pugni i militari, spintonandoli e sputando, nonché causando lesioni a uno di essi.

Non contento, ha anche lanciato un bidone della spazzatura contro la vetrina del locale e una Ford Fiesta in sosta, provocando ulteriori danni. Solo al termine di lunghi momenti di tensione l’esagitato è stato immobilizzato.

Il giovane, senza residenza e irregolare in Italia, è stato arrestato per lesioni personali aggravate, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, porto abusivo di armi e violazioni delle norme sull’immigrazione. In aggiunta, è stato sanzionato per ubriachezza molesta in luogo pubblico.

Ieri mattina, il giudice del Tribunale di Ravenna, Piervittorio Farinella, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, come chiesto dall’accusa col viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani. L’indagato, difeso dall’avvocato Stefano Capucci, ieri sostituito in aula dalla collega Eleonora Sgrò, resterà in carcere in attesa del processo, fissato per l’11 settembre. Nel corso dell’interrogatorio, rispondendo alle domande del Pm, ha affermato di che teneva il coltello "per legittima difesa", di lavorare come addetto alle pulizie, di essere in Italia da sette anni e che solo ultimamente non sarebbe stato in regola con i documenti.

