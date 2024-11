Sfregio durante la rissa nel locale, 28enne condannato a un anno

Un anno di reclusione e mille euro di risarcimento. Con questa sentenza si è concluso anche per l’ultimo imputato, un 28enne di origine russa, il primo grado del processo relativo alla furibonda rissa che era avvenuta la notte dell’11 novembre 2017 all’uscita del locale Giradischi di Faenza quando un 26enne albanese aveva rimediato alcuni fendenti con una lama. Per i fatti in questione, in cinque, tra cui il ferito che era anche parte offesa, erano finiti nei guai: tutti residenti a Faenza, avevano tra i 23 e i 26 anni. Per quasi tutti il processo era stato sospeso a marzo 2022 con messa alla prova tranne che per il 28enne di origine russa. Vista la contestata aggravante dello sfregio permanente al viso, gli atti erano stati rimandiati indietro al gup Corrado Schiaretti e il difensore Greta Monti aveva chiesto il non luogo a procedere. Il giudice però il 14 luglio 2022 aveva disposto il rinvio a giudizio. Il processo per rissa aggravata dai futili motivi, lesioni aggravate dallo sfregio permanente e porto abusivo di un’arma bianca, dopo alcuni rinvii è cominciato di fatto a fine ottobre davanti al collegio penale, presieduto dal giudice Antonella Guidomei con a latere i colleghi Piervittorio Farinella e Cosimo Pedullà che in quell’udienza hanno sentito la persona offesa costituitasi parte civile.

Ieri il pm Monica Gargiulo durante la requisitoria ha affermato che "è provata la reale responsabilità dell’imputato: emerge dalla lettura degli atti e dall’istruttoria. E c’è stata l’identificazione dell’autore dei fatti in oggetto". Per questo il pm Gargiulo ha affermato che "ci sono i presupposti per una sentenza di condanna. Essendo l’imputato formalmente incensurato, si chiede la condanna a due anni e tre mesi di reclusione". L’avvocato Valeria Lanzoni del Foro di Bologna, che difende il giovane di origine albanese colpito al volto, ha chiesto condanna e risarcimento. L’avvocato Greta Monti, invece, ha sottolineato che le "immagini telecamere non hanno potuto accettare con chiarezza l’autore delle ferite di arma taglio. È stata accertata la rissa con calci e pugni in seguito a un litigio tra la parte civile e una ragazza ma non è stato possibile individuare l’autore delle ferite. Inoltre la polizia giudiziaria, recatasi a casa dell’imputato nell’immediatezza dei fatti non ha trovato indumenti con tracce di sangue e non ha rinvenuto armi da taglio. Inoltre la parte civile, sentita, aveva ricordi confusi della serata durante la quale la stessa aveva dato in escandescenza e le erano state fatte due iniezioni per sedarla". Quindi l’avvocato ha chiesto l’assoluzione o, in subordine, in considerazione del comportamento processuale, le attenuanti generiche e il minimo della pena. Il collegio ha riqualificato il fatto in lesioni semplici e condannato l’imputato a un anno di reclusione e mille euro di risarcimento alla parte civile; il reato di porto abusivo di armi è stato prescritto.