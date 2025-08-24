Sfujareja, il weekend si allunga nel segno della tradizione

Torna a Cotignola, come sempre sul calare dell’estate, la ‘Sfujareja’, che anche quest’anno si svolgerà nel cortile del Circolo campagnolo in via D’azeglio, da venerdì 29 agosto a lunedì 1 settembre. Organizzata dal Circolo campagnolo, con il patrocinio del Comune di Cotignola, la manifestazione è giunta alla 55esima edizione e quest’anno si allunga a quattro giornate, sempre all’insegna della musica, della gastronomia, dell’intrattenimento e del folclore.

Si parte venerdì 29 agosto alle 18.30 con l’apertura dello stand gastronomico, attivo anche per l’asporto, cui seguirà alle 20.30 la festa sull’aia con Cico dèt e bèl e Mary Grace. Sabato 30 alle 18 sono in programma la classica "Sbiciclettata del Passatore", pedalata per la campagna cotignolese, e il raduno di Ape Car. A tutti i partecipanti sarà offerto un buono per apertivo e ristoro, per i bambini gelato e gadget in omaggio. In serata, dalle 20.30, si balla sull’aia con il gruppo spettacolo Formazione Danze Romagna, mentre alle 22.30 si terrà la cerimonia dell’imposizione del cappello a un personaggio cotignolese che si è distinto nel corso dell’anno per meriti speciale. Alle 23 è in programma una dimostrazione sulla ‘Sfujareja’ nei tempi passati.

La festa prosegue domenica 31 agosto, con il "long drink" sul cortile del circolo dalle 18.30, con la ‘Sfujareja degli anni 2000’ accompagnata dal djset di Alen Delon, Lorenz e vox Megghi. Lunedì 1 settembre alle 18.30 è in programma la gran braciolata del Passatore a self service: paghi quello che mangi. Alle 20 si fa ‘Baràca’ con grandi autori di musica e sonetti della Romagna. Alle 21.30 brindisi di chiusura. Durante le serate sarà possibile partecipare al gioco a quiz ‘Scopri il dialetto romagnolo: la nostra lingua’; in palio bottiglie di vino del Passatore. Lo stand gastronomico aprirà ogni sera alle 18.30 con un menù a base di polenta, pancetta e salsiccia in graticola, tagliatelle, orecchioni e il vino del Passatore. Attivo anche il bar per bevande e cocktail, mentre allo stand della cantina Casadio si terranno presentazioni e degustazioni di vini.