Sgomberi di senzatetto, lanciato l’sos: "No a politiche aggressive"

Un gruppo di cittadini e associazioni ha firmato una lettera aperta dove esprimono "profonda preoccupazione per le politiche di sicurezza urbana, chiedendo soluzioni sostenibili e basate sulla partecipazione".

Il punto d’inizio risale al 7 agosto, quando la polizia locale sgomberò l’area dell’ex Darsena Pop Up occupata abusivamente da un gruppo di somali, con regolare permesso di soggiorno. Pochi giorni dopo gli agenti avevano rimosso un bivacco sempre in zona Darsena, provocando la reazione dell’avvocato Andrea Maestri. infine ieri la lettera aperta. "Non si tratta di criminali ma di persone in stato di bisogno – si legge – . In ogni caso è bene tenere presente che agli sgomberi dovrebbe sempre accompagnarsi la presa in carico dei singoli casi, altrimenti il risultato è che quelle persone si sposteranno da un luogo ad un altro (come in effetti è avvenuto). Le politiche attuali sembrano colpire sproporzionatamente le persone senza fissa dimora, migranti e giovani, trasformando problemi sociali in questioni di ordine pubblico e delegando alle forze dell’ordine il ruolo di risolvere questioni che richiederebbero invece strutturali interventi sociali e di inclusione, con il necessario coinvolgimento delle istituzioni locali (Prefettura, Comune e Ausl in primis) e dell’associazionismo/volontariato locale. Invece di promuovere progetti di riqualificazione urbana, inclusione sociale e supporto alle comunità, si ha l’impressione che le risorse vengano destinate a soluzioni emergenziali e punitive (alcune, per quanto letto nella stampa locale, di discutibile legittimità) che non affrontano le cause profonde della marginalità, della criminalità e del degrado dei luoghi pubblici".

Infine la lettera aperta, diffusa da Paola Patuelli, una delle firmatarie chiede "un dialogo costruttivo con l’amministrazione comunale e le autorità competenti per promuovere un modello di sicurezza partecipata che coinvolga attivamente le/i cittadini e le associazioni nella definizione delle strategie di sicurezza locale". Fra gli altri firmatari l’ex candidata sindaca Marisa Iannucci, Marina Iannucci, Giuseppe Tadolini, Elisa Renda, Andrea Caccìa, Valeria Nonni, Nicola Staloni e Giorgio Alberto Cassani.