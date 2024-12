Sguardi dalla collezione Ghigi-Pagnani

Il Palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza Kennedy a Ravenna, ospita domani (inaugurazione alle ore 18) al 26 gennaio 2025, la mostra ‘ 1955-1965. Il Mondo Nuovo a Ravenna. Sguardi dalla Collezione d’Arte Ghigi-Pagnani’. Curata da Paolo Trioschi, la mostra espone le opere appartenenti a due collezionisti di notevole valore ed impegno, il mecenate Roberto Pagnani e la moglie Raffaella Ghigi che furono legati in amicizia con importanti artisti come Mattia Moreni, Georges Mathieu, Emilio Vedova, di cui Pagnani acquistò varie opere ed ospitò per lunghi periodi nella villa che divenne luogo d’incontro e di creazione per artisti ma anche per critici come avvenne con Francesco Arcangeli e Alberto Martini.

Quella di Pagnani e Ghigi fu una rara ma illuminata esperienza culturale in tempi difficili perchè si era appena usciti dalla guerra e le opere d’arte contemporanea erano poco conosciute. Nella mostra sono esposte opere importanti di arte informale come Moreni, Mathieu, Vedova, ma anche opere di Ben Shahn, Daniel Pommereulle, Sergio Vacchi, Phillip Martin, Bernard Quentin, Niki de Saint Phalle e tanti altri. Sono poi presenti anche numerosi documenti e filmati d’epoca e non mancano i numerosi scatti fotografici realizzati dallo stesso Pagnani. La mostra è accompagnata anche da un ricco catalogo con testi di Francesco Bianchini, Federica Nurchis, Luca Maggio, Roberto Pagnani Junior, Fabio Sbaraglia, Paolo Trioschi con Fotografie e ricerche d’archivio da parte di Roberto Pagnani Senior, Martina Baldetti, Euroa Casadei, Fondo fotografico Archivio Collezione Ghigi – Pagnani . A questi si aggiunge anche una produzione video con voce narrante di Martina Baldetti, Camilla Lopez. ‘ Con questo progetto- ha sottolineato Fabio Sbaraglia, assessore alla Cultura del Comune di Ravenna, si è cercato di raccontare, in un percorso articolato e in più sedi, una vicenda particolarmente significativa per Ravenna, una vicenda che ha segnato non solo una stagione culturale, ma che ha lasciato alla città e in città un patrimonio artistico e documentale importantissimo.

Intorno alle due eccezionali figure di collezionisti e mecenati come Roberto Pagnani e la moglie Raffaella Ghigi, e presso la loro residenza ravennate, per un decennio pieno, si sono concentrate relazioni, amicizie e intense attività che hanno coinvolto artisti, intellettuali rivelatisi di centrale rilievo nella storia del novecento’.

Durante la mostra sono previsti incontri ad ingresso libero: il 19 dicembre (ore 17) al Palazzo Rasponi dalle Teste, Claudio Spadoni parlerà sul tema ‘ Ricordando Mattia Moreni e Georges Mathieu’, il giovedì 9 gennaio 2025 (ore 17) Roberto Pagnani Jr. e Luca Maggio proporranno ‘Da Mathieu all’Arte Povera. La Collezione Ghigi-Pagnani fra realtà e ipotesi immaginarie; il 23 gennaio (ore 17) al MAR, Federica Nurchis tratterà il tema ‘Alberto Martini e la Collezione di Villa Ghigi-Pagnani’.

Sono poi previste visite guidate che si terranno di martedì (10 e 17 dicembre, 7 e 14 gennaio) alle ore 17,30 e alle ore 18,30, alla scoperta di Villa Ghigi-Pagnani condotte dal nipote, Roberto Pagnani jr. Orario della mostra:giorni feriali ore 15-19; sabato, domenica e festivi 10-12,30 e 15-19. chiusura: lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio. Ingresso libero.