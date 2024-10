Sguardi Sostenibili: oggi ’Monuments Men’

Ambiente, sostenibilità energetica, transizione ecologica, economia circolare e lotta ai cambiamenti climatici: sono temi strategici per le imprese artigiane, che richiedono la strutturazione di nuovi servizi e processi di sviluppo. Questi sono i motivi che hanno spinto Confartigianato, nell’intento di diffondere in maniera ancora più capillare la cultura della sostenibilità ambientale, economica e sociale, ad organizzare la Settimana nazionale per l’Energia e la Sostenibilità, che ha visto oltre cinquanta associazioni provinciali promuovere eventi e iniziative su tutto il territorio italiano.

Confartigianato della provincia di Ravenna ha deciso di offrire, con Sguardi Sostenibili, la visione di due film dedicati ad altrettanti obiettivi dell’Agenda 2030 con proiezioni all’interno di aziende, per riaffermare il concetto di socialità diffusa industriale della ‘fabbrica per l’uomo e non l’uomo per la fabbrica’ introdotto da Adriano Olivetti, unendole ad un’introduzione in grado di legarne le tematiche all’Agenda Onu. Lunedì scorso ha riscosso grande interesse la visione e la discussione sui temi legati al documentario ‘Quando la natura parla’, a la Biesse Sistemi di Fornace Zarattini. Il tema era il cambiamento climatico. Oggi, alle 17, il secondo appuntamento è con ‘Monuments men’, il film che George Clooney ha voluto dedicare alla vera storia dei marines impegnati salvare le opere d’arte durante la Seconda guerra mondiale. Un messaggio importante e legato all’Obiettivo 11 - Città sostenibili e comunità resilienti - dell’Agenda ONU, perché l’arte e la bellezza aiutano a costruire un modo migliore, sono parte della nostra cultura e senza di queste perdiamo identità e capacità di resilienza. La proiezione sarà alla Bottega d’arte di Goffredo Gaeta in via Firenze 445 a Faenza, Partecipazione gratuita e aperta a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info: www.confartigianato.ra.it