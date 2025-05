Sguardo rivolto all’Oriente. È il Grande teatro di Lido Adriano

Per il terzo anno consecutivo, il Gran Teatro di Lido Adriano volge lo sguardo a Oriente per riflettere sulle guerre contemporanee, con lo spettacolo ‘Bhagavadgita. Il Canto del Divino’ in scena l’1 e 2 giugno e dal 6 all’8 alle 20 al Cisim, in collaborazione con Ravenna Festival. Cinque le repliche, per la prima volta con una piccola pausa fra le date, con la novità del Coro formato da 120 partecipanti volontari.

"Ormai è una vera e propria ‘big band’ con età dai 4 agli 85 anni – spiega il direttore artistico Lanfranco Vicari –. Motivo per cui sarà fisso in scena, e non avrà quindi più un ruolo minoritario come in passato. Quest’anno siamo rimasti stupiti dalla grande partecipazione al laboratorio di musica. Non escludiamo in futuro di fare con la band anche un concerto fuori dal contesto teatrale. Prezioso è poi stato il ruolo della Brigata Artistica Solidale, formata da una ventina di persone che ha preso a cuore l’iniziativa e che si occupa anche di aspetti organizzativi. Con la Brigata, ci siamo confrontati a lungo sui temi dello spettacolo".

A spiegare cosa significa fare teatro comunitario, ci ha pensato poi il regista e direttore artistico Luigi Dadina. "Il confronto è continuo – dice –, non solo con chi condivide con me la direzione, non solo con i musicisti, gli scenografi e i costumisti, ma anche e soprattutto con il Coro di questa smisurata platea, con cui spendo la parte più grande delle mie energie. Ogni persona possiede un’aurea e io, nel tempo a disposizione, ricerco il modo di entrare in contato con essa. Questo è il nocciolo da cui scaturisce il lavoro comune".

‘Bhagavadgita’ è uno dei testi più importanti della tradizione induista, parte del lungo poema epico ‘Mahabharata’: in un intenso dialogo tra un dio, Krishna, e un guerriero, Arjuna, il testo riflette sulla guerra, sulla responsabilità, sui destini di un popolo. Un’idea proposta dal drammaturgo Tahar Lamri. "Un testo attuale – afferma – che affronta questioni esistenziali eterne come il dovere, l’azione giusta, il rapporto tra individuo e universo. Le domande che si pongono Krishna e Arjuna sul campo di battaglia riflettono il conflitto interiore che molti sperimentano oggi: come agire con saggezza in un mondo complesso? Come conciliare responsabilità personali e collettive?"

Musiche composte e dirette da Francesco Giampaoli, in scena anche Camilla Berardi, Marco Saccomandi e Marco Montanari di Spazio A. Direzione organizzativa a cura di Federica Francesca Vicari.

Roberta Bezzi