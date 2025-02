Shakespeare per gli studenti

Domani mattina, alle 9 e alle 11.30, per gli studenti delle scuole superiori, al teatro Masini di Faenza andrà in scena il musical in inglese ’A Midsummer night’s dream’, libero adattamento dell’opera di William Shakespeare. Le coreografie, come in tutti i musical firmati

’Palkettostage’, sottolineano il significato delle scene e ribadiscono i concetti fondamentali della storia. Anche per i

costumi dei personaggi umani si è scelto lo stile anni Settanta, mentre per fate e folletti si preferiscono tessuti con brillantini e ornamenti. Alla fine dibattito fra attori e pubblico, ovviamente in inglese.