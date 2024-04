Shopping sostenibile e musica indipendente

Questo fine settimana, dalle 10 alle 19, alle Artificerie Almagià tornano ’Garage Sale’ e ’Misto: il music market che non c’era’, a cura di Associazione Norma. Una due giorni ricca di attività, : area food truck, laboratori e letture per bambini, stand di abiti e oggettistica vintage e handmade, un progetto fotografico dedicato a giovani band, djset, talk e approfondimenti sulla cultura musicale con diversi ospiti, interviste agli artisti, una mostra interattiva con le copertine dei dischi iconici della storia della musica in realtà aumentata, stand per la promozione di band emergenti nonchè etichette indipendenti, produttori di strumenti, collezionisti di dischi e vinili. Per il programma consultare garagesaleravenna.it.