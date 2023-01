Show dedicato a Walter Chiari

Continua la stagione ’Una massa di risate’ alla sala del Carmine di Massa Lombarda, curata dal direttore artistico Davide Dalfiume. Stasera alle 21 in scena ci sarà l’attore Matteo Belli (nella foto) con ’Le guerre di Walter e altre storie’. Belli dedica questo spettacolo al grande e talentuoso attore italiano del dopoguerra, Walter Chiari, capace di stregare il pubblico in teatro, showman televisivo disuccesso, con ben 115 presenze cinematografiche, tantissime per un attore difficile da contenere nei serrati ritmi cinematografici, che accettava le proposte che gli arrivavano, quando aveva tempo e voglia di prendersi una pausa.

Matteo Belli ha voluto dedicargli il suo personale tributo: "C’era una volta – dichiara – un grande comico, superbo monologhista, ammaliante affabulatore. Illuminato da una sorte non comune, rapito da una voracità di vita forse più veloce della sua stessa capacità di autocontrollo. Una volta, una poetessa mi fece notare la differenza tra la virtuosistica impenetrabilità di certi comici e l’indifesa fanciullezza dei suoi occhi".

Prenotazioni telefoniche: 371-5318963. Biglietti: da 10 a 14 euro.