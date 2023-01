Show di Succi a Londra

Marco Succi, giovane artista digitale ravennate, si esibirà domani nel centro di Londra. ’Svccy : Dystopian Costructions (Costruzioni distopiche)’ è il titolo dello spettacolo. L’ arte innovativa di Succi ha conquistato i responsabili di una delle installazioni immersive più famose d’Europa, realizzata appositamente per offrire i migliori progetti in arte, moda e musica, che sfrutta la tecnologia all’avanguardia per mostrare contenuti creativi digitali e innovazione, posti sulle facciate e all’interno del Flagship store di Flannnes sito al 161-167 dell’iconica Oxford street, famosa per lo shopping, che cureranno lo show.

Le immagini digitali 3D verranno proposte durante la giornate dello show (da domani al 13 febbraio), tramite i 36 pannelli a led installati al posto delle finestre dei primi tre piani del palazzo che formeranno poi una unica visione e all’interno di un intero piano, durante gli orari di apertura del negozio Flannes, famoso per il commercio di Luxury fashion. Tutto questo tramite un pannello a led posto lungo le pareti per una lunghezza totale di 63 metri. In questo spazio immersivo hanno mostrato le loro opere artisti di fama mondiale come David LaChapelle, Jeff Koons, Michael Craig Martin. Lo show è organizzato da W1 Curates​ che sintetizza arte, talento e tecnologia seminale, dissolvendo le barriere tra il fisico e il digitale, consentendo agli artisti di aprire nuovi orizzonti. Info: www.svccy.com