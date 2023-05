Show sui Balcani al Rasi e all’Almagià

Prende il via oggi l’intenso fine settimana di Polis Teatro Festival di Ravenna, festival di teatro contemporaneo europeo che dedica questa sua sesta edizione a un focus sui Balcani.

Si inizia (ore 20, Teatro Rasi) con Libia. Come ha fatto l’artista-attivista Gianluca Costantini proponendo alla giornalista d’inchiesta Francesca Mannocchi di trasformare in un’opera di graphic journalism i suoi reportage, così Davide Sacco e Agata Tomšič trasformano le potenti immagini e parole di Costantini-Mannocchi in uno spettacolo multidisciplinare.

Alle ore 21.30 le Artificerie Almagià accolgono uno dei lavori più attesi di Polis, la prima nazionale di Vergine giurata dell’autore kosovaro Jeton Neziraj, una produzione Qendra Multimedia (replica domani alle 19.30).