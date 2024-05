Shuttle, la vicenda serva come stimolo al Comune

Nonostante le rassicurazioni dell’assessore al turismo del Comune di Ravenna sul ripristino del collegamento con Ravenna del navetto Shuttle dal 2025, avere escluso una città importante come la nostra privilegiando la vicina Cervia ed altre località balneari indubbiamente importanti ma non di livello provinciale, non può essere accettato con rassegnazione come si trattasse di un insignificante disguido. Si sarà trattato probabilmente di scelte in qualche misura indipendenti dalla nostra volontà, ma allo stesso modo sorge il dubbio che le amministrazioni delle località servite dal navetto anche in questa stagione estiva si siano rivelate più energiche. Ma al netto di semplici polemiche, obiettivamente si tratta di un servizio di particolare importanza per il nostro territorio e per la nostra città, soprattutto se si tiene conto dei pessimi collegamenti ferroviari ma anche viari da Bologna a Ravenna. Poter beneficiare di un servizio diretto fra l’aeroporto Marconi e la città, rappresenta sicuramente un valore aggiunto per il turismo della città e dei suoi lidi. Per questo, il fatto di essere stati esclusi dal circuito Shuttle non può essere rubricato con mera rassegnazione, ma deve servire come lezione e stimolo per evitare inconvenienti futuri che andrebbero sicuramente a discapito di un settore trainante com’è appunto è il turismo.

Gianfranco Spadoni

Lista per Ravenna