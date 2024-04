Si accende la Darsena del sale. Show con Morgan e Megahertz

Questa sera, Morgan sarà protagonista insieme a Megahertz alla Darsena del Sale di Cervia per un concert. Uno spettacolo bioelettrico, una dimensione dove uomo e strumento sono collegati in sincrono danno vita a suoni diversi. Fedele al suo standard, in concerto Morgan segue l’estro del momento, libero di improvvisare monologhi, senza una scaletta precisa. Nelle sue mani la musica è una materia da plasmare, modellare, costruire, modificare in ogni momento. Un live durante il quale gli strumenti saranno posizionati con uno schema ben preciso sul palco, in un turbinio di emozioni scandite come i tratti di un’opera che segue le vibrazioni del momento. Introdotto da un’intervista di Red Ronnie, il live sarà un’esperienza di scoperta e di ritrovamento che attraversa la musica, la letteratura, l’arte nella sua accezione più ampia, percorrendo i brani più conosciuti di Morgan e dei Bluvertigo, con gli omaggi ai mostri sacri della musica internazionale che hanno accompagnato i due durante la loro crescita artistica – David Bowie, Depeche Mode, Duran Duran, Kraftwerk – ed il cantautorato italiano di grande livello – Bindi, Tenco, Modugno, De Andrè tra i tanti. Biglietti ancora disponibili.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo info@darsenadelsale.com oppure contattare i numeri 0544 16768 - 348 4234321. Prossimo appuntamento alla Darsena del Sale venerdì 3 maggio con Bobby Solo.